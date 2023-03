Vale Gás: vai ter pagamento em março? Veja o calendário do benefício

Cerca de nove milhões de famílias brasileiras receberam o pagamento do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido Vale Gás, em fevereiro de 2023, no valor de R$112. O benefício, que é bimestral, não será distribuído em março. O calendário do Vale Gás, entretanto, não altera os pagamentos de outros benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família.

Criado em novembro de 2021, o Vale Gás paga o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda, com o objetivo de auxiliar na compra do gás de cozinha. O benefício é destinado para famílias que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Quem tem direito ao Vale Gás?

Para ter direito ao Auxílio Gás dos Brasileiros, o cidadão precisa cumprir alguns requisitos. São eles:

Inscrição no Cadastro Único, com renda familiar mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa;

Famílias que tenham uma pessoa da casa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As famílias são selecionadas de forma automática, de acordo com o grupo de prioridades estabelecido pela legislação. Para saber se foi selecionado, o cidadão pode consultar o aplicativo do Auxílio Brasil ou pelo aplicativo Caixa Tem, além do atendimento Caixa, disponível pelo telefone 111. A consulta do saldo disponível também pode ser feita por todos os canais já indicados.

Calendário do Vale Gás em 2023:

Fevereiro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 22 7 23 8 24 9 27 0 28

Abril:

Número final do NIS Data de pagamento no mês 1 14 2 17 3 18 4 19 5 20 6 24 7 25 8 26 9 27 0 28

Junho:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 26 7 27 8 28 9 29 0 30

Agosto:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 18 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 28 8 29 9 30 0 31

Outubro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 18 2 19 3 20 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 30 0 31

Dezembro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 18 7 19 8 20 9 21 0 22

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)