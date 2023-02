Vale Gás: veja como consultar o benefício utilizando o NIS

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros começará a ser pago a partir da próxima segunda-feira, 13 de fevereiro. O pagamento, que é feito de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), seguirá até o dia 28 de fevereiro. É possível realizar a consulta do benefício utilizando o NIS ou até mesmo o número do CPF.

Os pagamentos do Vale Gás retornam em fevereiro, com valor ainda não definido. Em dezembro de 2022, o pagamento do benefício foi de R$ 112. O auxílio paga o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, que teve uma leve redução de preço na última semana.

Como consultar o Vale Gás pelo NIS?

Existem diversas maneiras de consultar o Vale Gás, utilizando aplicativos para smartphone ou através de telefones. O aplicativo do Auxílio Brasil permite a consulta do benefício utilizando apenas o NIS ou o número do CPF. Além dele, a consulta pode ser feita através dos seguintes canais:

Aplicativo Caixa Tem - realizando cadastro com o número de CPF;

Atendimento Caixa - pelo telefone 111;

Ministério da Cidadania - pelo telefone 121.

Qual vai ser o valor do Vale Gás em fevereiro?

Até o momento, o Governo Federal não divulgou o valor da próxima parcela do Vale Gás. Entretanto, o benefício irá pagar o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. A última parcela paga do auxílio, em dezembro de 2022, teve o valor de R$ 112.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam uma redução no preço do gás de cozinha na média nacional. No final de janeiro, o botijão de gás de 13 quilos chegou a custar R$ 108. Isso significa que o benefício pode ter uma leve redução de preço em fevereiro.

Calendário do Vale Gás em fevereiro

O Vale Gás começará a ser pago a partir da próxima segunda-feira, 13 de fevereiro. Confira as datas de acordo com o dígito final do NIS do beneficiário:

NIS final 1 - 13 de fevereiro;

NIS final 2 - 14 de fevereiro;

NIS final 3 - 15 de fevereiro;

NIS final 4 - 16 de fevereiro;

NIS final 5 - 17 de fevereiro;

NIS final 6 - 22 de fevereiro;

NIS final 7 - 23 de fevereiro;

NIS final 8 - 24 de fevereiro;

NIS final 9 - 27 de fevereiro;

NIS final 0 - 28 de fevereiro.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Para ter direito ao Auxílio Gás dos Brasileiros, o cidadão precisa cumprir alguns requisitos. São eles:

Inscrição no Cadastro Único, com renda familiar mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa;

Famílias que tenham uma pessoa da casa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As famílias são selecionadas de forma automática, de acordo com o grupo de prioridades estabelecido pela legislação. Para saber se foi selecionado, o cidadão pode consultar o aplicativo do Auxílio Brasil ou pelo aplicativo Caixa Tem, além do atendimento Caixa, disponível pelo telefone 111. A consulta do saldo disponível também pode ser feita por todos os canais já indicados.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)