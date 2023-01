Vale Gás: Como saber se tenho direito ao benefício pelo CPF?

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, criado em novembro de 2021, tem como objetivo auxiliar os brasileiros de baixa renda na compra do gás de cozinha e foi pago para cerca de seis milhões de famílias em dezembro de 2022. A última parcela do ano passado foi distribuída no valor de R$ 112, referente ao preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Com a mudança de chefe no executivo federal, os beneficiários do Vale Gás temeram uma redução no valor do benefício, que teve aumento entre os meses de agosto e dezembro de 2022, após a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC). Entretanto, medida adotada pelo presidente Lula garantiu a manutenção do valor total do benefício.

Quando criado, o benefício previa o pagamento para cerca de 24 milhões de famílias, mas atualmente este número está bem reduzido, em aproximadamente seis milhões. Entretanto, o atual governo afirmou que irá fazer um pente fino no benefício, evitando possíveis fraudes, visando zerar a fila do benefício.

Veja como saber se tem direito ao Vale Gás usando o CPF

Para receber o Vale Gás, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único, bem como todos os membros de sua família. Para ter direito ao benefício, a família deve ter uma renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Tem prioridade no recebimento do benefício as famílias que têm mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva de urgência.

Para consultar o recebimento do benefício utilizando apenas o CPF, o cidadão poderá utilizar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, disponíveis para Android e iOS. Pelo aplicativo do Auxílio Brasil, basta clicar na opção “Benefícios” e conferir quais estão disponíveis. Já no aplicativo Caixa Tem, a consulta é feita pela aba “Extrato”, onde o usuário deve procurar a sigla “AUX GÁS”, que indicará o recebimento.

É possível também realizar a consulta do benefício através do Atendimento Caixa, pelo telefone 111 e pelo Ministério da Cidadania, através do telefone 121.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)