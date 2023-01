Vale Gás: confira o valor do gás de cozinha em 2023

Cerca de seis milhões de brasileiros recebem bimestralmente o Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, benefício que tem como objetivo contribuir com famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Em dezembro de 2022, os beneficiários receberam R$ 112, quantia baseada no valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Com a mudança de governo, os beneficiários do Vale Gás temiam uma redução no valor do benefício, que teve aumento após aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, em agosto de 2022. Entretanto, o Governo Federal do atual presidente Lula já confirmou a manutenção no valor do benefício, que pagará 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Qual o valor do gás de cozinha em 2023?

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos durante a primeira semana de 2023. Segundo o órgão, o valor do botijão foi em média de R$108,50 em todo o Brasil, com redução de 1,14% no Nordeste e aumento de 1,07% no Norte.

Os estados brasileiros que tiveram o maior valor do botijão de gás de 13 quilos foram:

Roraima - R$126,86

Mato Grosso - R$125,32

Rondônia - R$124,91

Já os menores preços do botijão de gás de 13 quilos foram vistos nos seguintes estados:

Rio de Janeiro - R$95

Pernambuco - R$102,20

Distrito Federal - R$102,87

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)