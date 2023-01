Vale Gás: veja como consultar o benefício estadual distribuído pelo Banpará

As famílias paraenses que estavam cadastradas no Programa Vale Gás estadual receberam o benefício entre os dias 12 e 19 de dezembro do ano passado. O auxílio de R$ 100 foi distribuído para quase 160 mil pessoas, com o objetivo de contribuir com as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha.

VEJA MAIS

Para receber o benefício, as famílias precisavam estar inscritas no Cadastro Único e ter renda per capita igual a zero. O pagamento foi realizado através do Banco do Estado do Pará (Banpará) e ficará disponível para saque durante 90 dias.

Como consultar o Vale Gás do Banpará?

Para consultar o Vale Gás distribuído pelo Banpará o cidadão deve acessar o site da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e clicar na opção “Programa Vale Gás”. O usuário deverá preencher os locais indicados com seu número de CPF e data de aniversário.

O beneficiário tem até março para realizar a movimentação da quantia, que será devolvida para os cofres públicos, caso contrário.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)