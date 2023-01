Vale Gás: confira o que muda no valor do benefício em 2023; número de beneficiários pode aumentar

O Auxílio Gás dos Brasileiros, popularmente chamado de Vale Gás, foi criado em novembro de 2021, e tinha como objetivo auxiliar os brasileiros de baixa renda na compra do gás de cozinha. Seu valor inicialmente era de 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, mas aumentou no segundo semestre de 2022.

Com a aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, o Governo Federal aumentou o valor do Vale Gás entre os meses de agosto e dezembro. Neste período, o benefício pagou 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, chegando a R$ 112 em dezembro do ano passado.

Vale Gás vai continuar o pagamento com valor aprovado em 2022

Em 2023, a preocupação dos beneficiários era que o valor do benefício voltasse ao inicial, quando foi criado. Entretanto, uma Medida Provisória editada pelo Governo Federal nos primeiros dias sob a gestão do presidente Lula garantiu a manutenção do valor do Vale Gás em 100% da média nacional.

Mais beneficiários devem receber o Vale Gás

Além da manutenção do valor do benefício, o Governo Federal também pretende aumentar o número de beneficiários do programa. Quando criado, o Vale Gás apontava o pagamento da quantia para aproximadamente 24 milhões de pessoas, mas atualmente é pago para apenas seis milhões de cidadãos.

Parlamentares governistas afirmam que o pagamento do benefício deve ser para todos que têm direito ao benefício, e não apenas uma parcela. Com isso, o Vale Gás pode vir a atingir o restante de pessoas que têm direito ao benefício, aumentando em 18 milhões o número de beneficiários do programa social.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)