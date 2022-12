Vale Gás: veja em qual aplicativo consultar o benefício

A última parcela de 2022 do Auxílio Gás dos Brasileiros será paga a partir da próxima segunda-feira, 12 de dezembro. O benefício foi criado em novembro de 2021, com o objetivo de contribuir com a compra do gás de cozinha de famílias de baixa renda. O depósito do Vale Gás é feito em uma conta poupança social em nome do trabalhador.

A aprovação da chamada “PEC Kamikaze” dobrou o valor do auxílio, que atualmente está pagando o valor médio nacional total do botijão de gás de 13 quilos. Em outubro, o depósito foi de R$112 e aproximadamente seis milhões de famílias receberam o benefício. Para recebê-lo, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único e ter uma renda familiar inferior a meio salário-mínimo por pessoa.

Em qual aplicativo posso consultar o Vale Gás?

O Vale Gás é depositado em uma conta poupança social digital, em nome do beneficiário. Para consultar se o auxílio foi liberado, o usuário poderá acessar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, além do atendimento Caixa, pelo telefone 111. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível realizar as seguintes ações:

Transferências bancárias;

Pix;

Pagar contas e boletos;

Recarga de celular;

Pagar na maquininha via QR Code;

Pagamento via cartão de débito virtual.

O benefício tem um prazo de 90 dias para ser movimentado. Caso contrário, os valores retornarão aos cofres públicos.

