Vale Gás: veja o calendário do benefício em 2023

O Auxílio Gás dos Brasileiros, também conhecido como Vale Gás, voltará a ser distribuído em 2023 no mês de fevereiro. O benefício, que é bimestral, tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. A última parcela do benefício, paga em dezembro, foi de R$ 112, valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Em 2023, o auxílio será pago nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Confira o calendário do Vale Gás em 2023:

Fevereiro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 22 7 23 8 24 9 27 0 28

Abril:

Número final do NIS Data de pagamento no mês 1 14 2 17 3 18 4 19 5 20 6 24 7 25 8 26 9 27 0 28

Junho:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 26 7 27 8 28 9 29 0 30

Agosto:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 18 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 28 8 29 9 30 0 31

Outubro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 18 2 19 3 20 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 30 0 31

Dezembro:

Número Final do NIS Data de pagamento no mês 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 18 7 19 8 20 9 21 0 22

Como me inscrever no Vale Gás?

Para receber o Vale Gás, é necessário que toda a família do cidadão requerente esteja inscrita no Cadastro Único. Além disso, é preciso ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou uma renda total de até três salários mínimos. Tem prioridade no recebimento do benefício as mulheres vítimas de violência doméstica que tenham uma medida protetiva de urgência.

Em 2023, o governo do novo presidente Lula revelou que irá fazer um pente fino no Vale Gás, para evitar possíveis fraudes e zerar a fila do benefício.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)