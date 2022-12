Vale Gás: quem recebe o benefício hoje? Confira o calendário desta segunda-feira (12/12)

Os beneficiários do Vale Gás recebem, nesta segunda-feira (12/12), o valor de R$112, que garante o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. A data do pagamento varia conforme o número final do Número de Inscrição Social (NIS), sem o dígito.

VEJA MAIS

Quem recebe o Vale Gás nesta segunda-feira (12/12)?

O depósito desta segunda-feira será para os beneficiários que têm o número final do NIS em 1.

Confira o calendário completo:

NIS de final 1: 12 de dezembro;

NIS de final 2: 13 de dezembro;

NIS de final 3: 14 de dezembro;

NIS de final 4: 15 de dezembro;

NIS de final 5: 16 de dezembro;

NIS de final 6: 19 de dezembro;

NIS de final 7: 20 de dezembro;

NIS de final 8: 21 de dezembro;

NIS de final 9: 22 de dezembro;

NIS de final 0: 23 de dezembro.

Como sei o número final do NIS?

Se o número final é 123.456.789 – 0, o 0 será desconsiderado e o número final será o 9.

Qual é o valor do benefício Vale Gás?

Neste mês de dezembro, o valor do Vale Gás será de R$112, referente ao preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Como sacar o Vale Gás?

O beneficiário poderá sacar o Vale Gás em um terminal de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas, além de conseguir movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, onde tem as opções de transferências bancárias e PIX, compra via QR Code e cartão de débito virtual, pagamento de contas e boletos, entre outras.

Quem tem direito ao benefício?

Podem receber o auxílio do governo as seguintes famílias:

Inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606);

(CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a salário mínimo nacional (R$ 606); Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)