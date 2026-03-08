Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Vaca cai em piscina e é resgatada por bombeiros

O caso foi registrado em Goianira, no Goiás, na noite desse sábado (7)

Lívia Ximenes
fonte

A corporação foi acionada por volta das 22h30 (Reprodução)

Uma vaca caiu em uma piscina, na noite desse sábado (7), e foi regatada por bombeiros. O caso aconteceu na zona rural de Goianira, no Goiás (GO). O animal foi devolvido ao responsável sem ferimentos visíveis, segundo os militares.

image Bombeiros atuaram no resgate do animal (Reprodução)

VEJA MAIS

image Nicole Bahls quase é atingida por cabeçada de vaca em momento inusitado
A fazenda de Nicole Bahls é bastante conhecida na internet. A influenciadora nomeia seus animais em homenagem a celebridades e revelou que seu sustento vem do sítio

image VÍDEO: Vaca se solta de proteção e causa confusão dentro de navio em Barcarena
Animal embarcado para exportação fez funcionários se esforçarem para contê-lo e gerou tensão no Porto de Vila do Conde

image 'Tesão de Vaca': Anvisa proíbe a venda e o uso do estimulante natural; entenda
Além da venda e do uso, foi determinada também a proibição da propaganda do produto nas mídias sociais

image O animal foi resgatado de forma segura (Reprodução)

O acionamento da 20ª Companhia Independente Bombeiro Militar (20ª CIBM) ocorreu por volta das 22h30. Para retirar a vaca da piscina, os bombeiros precisaram do apoio do veículo Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS). O animal foi removido do local de forma segura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vaca cai em piscina

bombeiros resgatam vaca

Goiás

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Muro do Aeroporto de Congonhas cai durante tempestade

O incidente aconteceu na tarde desse domingo (8) e não deixou feridos

08.03.26 18h51

BRASIL

Pastor morre em motel e esposa descobre traição ao reconhecer o corpo

O homem teria passado mal após manter relação sexual e morreu ainda no estabelecimento

06.03.26 14h13

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

BRASIL

Estupro coletivo em Copacabana: Vítima foi abusada por mais de uma hora, segundo investigação

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e a participação de cada envolvido.

05.03.26 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda