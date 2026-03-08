Vaca cai em piscina e é resgatada por bombeiros
O caso foi registrado em Goianira, no Goiás, na noite desse sábado (7)
Uma vaca caiu em uma piscina, na noite desse sábado (7), e foi regatada por bombeiros. O caso aconteceu na zona rural de Goianira, no Goiás (GO). O animal foi devolvido ao responsável sem ferimentos visíveis, segundo os militares.
VEJA MAIS
O acionamento da 20ª Companhia Independente Bombeiro Militar (20ª CIBM) ocorreu por volta das 22h30. Para retirar a vaca da piscina, os bombeiros precisaram do apoio do veículo Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS). O animal foi removido do local de forma segura.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA