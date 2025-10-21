Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'Tesão de Vaca': Anvisa proíbe a venda e o uso do estimulante natural; entenda

Além da venda e do uso, foi determinada também a proibição da propaganda do produto nas mídias sociais

Victoria Rodrigues
fonte

De acordo com a marca, a fórmula do produto é composta por ervas afrodisíacas tradicionais, como guaraná, catuaba, muirapuama, canela e taurina. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, na última segunda-feira (20), a venda e o uso do estimulante natural “Tesão de Vaca”, de uma marca brasileira. Segundo o órgão, o produto, comercializado como estimulante sexual em forma líquida para ser misturado em bebidas, possui composições desconhecidas e faz falsa propaganda terapêutica.

O que o estimulante natural da marca promete?

De acordo com a Anvisa, a marca do estimulante Tesão de Vaca afirma que o produto gera diversos efeitos que incluem, principalmente, a melhora da disposição sexual. "Efeito energético, natural, que não faz mal à saúde, afrodisíaco, melhora a vida sexual e retarda o envelhecimento”, conforme diz no rótulo da embalagem.

Além disso, a composição de substâncias também promete outros benefícios importantes, que envolvem a beleza e a saúde da pele, do cérebro e do corpo. “Com altos níveis de antioxidantes, mantém o cérebro jovem, pele radiante e reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer", complementou a Anvisa.

VEJA MAIS

image Homem é internado após tomar remédio para disfunção erétil e ter três dias de ereção
Após ingerir altas doses de sildenafila, um estimulante sexual, o homem teve que ser internado e submetido a um procedimento urológico

image ‘Pau de Mendigo’: Ex-sem-teto Givaldo Alves vende estimulante sexual sem registro na Anvisa
O produto faria promessas mirabolantes e falsas sobre as partes íntimas masculinas e está sendo investigado

image 'Sexo Tunado': entenda como o consumo irregular de estimulantes sexuais coloca vidas em risco
Medicamento para disfunção erétil ao ser consumido sem orientação médica pode levar até a óbito

Proibição do estimulante

Segundo a Anvisa, foram violadas as legislações: artigo 23, com base no 21 e 22 do Decreto Lei n. 986, de 21 de outubro de 1969; art. 16 e 17 da RDC n. 243, de 26 de julho de 2018; e art. 4 da Resolução RDC nº 727, de de 1° de julho de 2022, tendo em vista o inciso XXVI do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Até o momento, a marca, que atua por meio de canais de venda direta e pelas redes sociais, ainda não se pronunciou sobre o caso. Mas a proibição continua voltada à comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do estimulante natural, em razão do cumprimento às normas de vigilância sanitária vigentes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estimulante natural

tesão de vaca

proibição

venda

uso

Anvisa

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda