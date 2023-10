Homem é internado após tomar remédio para disfunção erétil e ter três dias de ereção

Um homem de 46 anos foi internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na Paraíba, após ingerir uma quantidade excessiva de medicamentos para disfunção erétil, resultando em uma ereção contínua que durou três dias.

Conforme a assessoria do Hospital de Trauma de João Pessoa, o paciente procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cruz das Armas e, devido à gravidade de seu estado de saúde, foi encaminhado para o Hospital de Trauma da capital paraibana pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no domingo (15).

O homem ingeriu sildenafila 50mg de uma só vez, resultando em uma ereção intensa que persistiu por três dias, quando decidiu procurar ajuda médica. No Hospital de Trauma, o paciente relatou sentir uma dor intensa no pênis sendo submetido a um procedimento urológico que envolveu a drenagem do órgão genital.

Após realização do procedimento médico e estabilização do quadro clínico, o homem recebeu alta hospitalar por volta das 5h desta segunda (16). Ao G1, o médico urologista André Brasileiro disse que o sildenafila é um medicamento seguro quando administrado com cautela e prescrição médica.

“O sildenafila, nome químico do Viagra, é um medicamento seguro, porém, como todo fármaco, precisa ser usado sob orientação médica. Existe um mau hábito por parte da população na automedicação e uma situação dessas é consequência disso”, disse o urologista.

Segundo o profissional, o homem teve um priapismo de baixo fluxo induzido por uso excessivo de comprimidos estimulante sexual. O urologista explica ainda que o baixo fluxo gera uma ereção dolorosa por que o sangue, ao invés do sangue retornar à circulação, permanece no pênis.

"Quando falamos das causas especificamente medicamentosas, no caso o uso do sildenafila em doses acima do habitual, o que acontece é que para haver ereção, os corpos cavernosos do pênis se relaxem e permitam a entrada de sangue. Quando o paciente tomou uma dose acima do habitual de sildenafila, o relaxamento deu-se em demasia e o sangue que entrou nos corpos cavernosos não retornou à circulação, mantendo a ereção que, com o tempo, é muito dolorosa", explicou André.

