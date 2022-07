Broxou? veja como lidar com a disfunção erétil e melhore o desempenho no sexo

É normal broxar? Apesar de ser geralmente associado aos homens, a disfunção erétil também pode ocorrer nas mulheres, mas com “sintomas” diferentes. Todas as pessoas que possuem uma vida sexual ativa correm o risco de passar por um episódio de discussão na hora “H”. Porém, não é necessário entrar em pânico, há como prevenir. Confira as causas, sintomas e como melhorar o problema no sexo.

O que causa a disfunção erétil?

A disfunção erétil é a incapacidade de o homem conseguir obter e manter uma ereção do pênis suficiente que possibilite uma relação sexual satisfatória para o casal. Há vários motivos que podem levar a pessoa a broxar na hora do sexo e entre as causas mais variadas estão:

emocionais e psicológicas

ansiedade

medo

nervosismo

cobrança por desempenho

Problemas circulatórios

Anatômicas ou estruturais (pênis)

Distúrbios hormonais

Uso de drogas

Neurológicas

Quais os sintomas de disfunção erétil no homem?

No homem, a impotência sexual se manifesta de várias maneiras, não somente pelo fato de não conseguir manter o pênis ereto no sexo, mas por problemas na ejaculação ou orgasmo. Esse problema também pode se apresentar na:

demora para manter uma ereção duradoura

ereção não apresenta rigidez suficiente

ejaculação precoce (ejaculação que acontece antes, durante ou pouco depois da penetração com mínima estimulação sexual).

Quais os sintomas de disfunção erétil na mulher?

Nas mulheres, a disfunção erétil também se apresenta com vários sintomas que ocorrem no momento do sexo. Entre eles estão:

falta de desejo sexual

dor durante a relação sexual

dificuldade em ficar excitada

incapacidade de atingir o orgasmo

problemas para ter lubrificação insuficiente

Como amenizar a disfunção erétil?

Tanto para homens quanto para mulheres, não há forma de prevenção. No entanto, é possível amenizar por meio do tratamento em causas subjacentes. Para melhorar o desempenho na hora do sexo, é preciso:

mudar o estilo de vida

não fumar

evitar ingerir bebidas alcoólicas

praticar atividade física

alimentar-se de forma saudável

O tratamento também pode ser dividido em:

não farmacológico (aconselhamento psicológico ou psiquiátrico)

(aconselhamento psicológico ou psiquiátrico) farmacológico (medicamentos que induzem a ereção) e cirúrgico.

Quem apresenta problemas psicológicos, a psicoterapia associada ou não a medicações para depressão é recomendada, devendo ser acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)