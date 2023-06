Primeiro gel para disfunção erétil é aprovado; produto promete ereções firmes e riscos reduzidos

O primeiro medicamento contra a disfunção erétil de uso direto na pele, o Eroxon, foi desenvolvido pela farmacêutica Futura Medical e deverá estar disponível para compra dos americanos ainda em 2023.

O remédio, além da ereção, promete dar uma maior firmeza na sustentação do órgão com uma aplicação localizada, sem afetar o sistema cardíaco, diferente dos comprimidos usuais.

O Eroxon também não tem efeitos colaterais de incidência de infarto, como o Viagra, o que poderá ser comercializado sem receita médica. A previsão é que uma caixa com quatro doses custe cerca de 30 dólares, o equivalente a R$ 145.

Testes clínicos

O remédio funcionou em 65% dos voluntários e não apresentou nenhum efeito colateral grave. Outra vantagem é que ele promete efeitos em apenas dez minutos.

O Eroxon ainda não tem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, portanto, não tem previsão para a chegada no Brasil.

A farmacêutica defende que a mudança permitirá uma vida sexual mais espontânea dos usuários. O produto, entretanto, apenas é capaz de dar maior firmeza quando já há um desejo sexual despertado e ativo.

Como funciona o gel para disfunção erétil?

A recomendação é que o produto seja incluído já nas preliminares para estimular a ereção.

O produto atua tanto nas terminações nervosas quanto na circulação de sangue na região onde é aplicado, sendo recomendado a aplicação no início do órgão.

Por não ter efeitos colaterais quando consumido via oral, pode ser ingerido. Ele deve ser usado combinado com lubrificantes íntimos, já que não tem essa função, e com camisinha, já que não protege nem da gravidez nem das infecções sexualmente transmissíveis (IST).

O que é a disfunção erétil?

A disfunção erétil é a incapacidade persistente em obter e manter uma ereção firme o suficiente que permita uma atividade sexual satisfatória.

De acordo com a cartilha da saúde do homem do Ministério da Saúde, a disfunção sexual não pode ser considerada uma doença, mas pode ser um sintoma de algum problema que acomete o corpo. Estudos apontaram que até a Covid pode ter como consequência a manifestação de impotência.

Fatores de risco

Estresse

Pressão alta

Sedentarismo

Tabagismo

Obesidade

Colesterol alto

Síndrome metabólica

Depressão

Alcoolismo

Diabetes

Doença renal

Esclerose múltipla

Para pessoas mais jovens que 50 anos, a disfunção erétil está relacionada à “ansiedade de performance”, ou seja, o medo de falhar. Como a performance masculina esperada é a de êxito sexual constante, a cobrança pode afetar a capacidade de manter uma ereção firme, causando impotências ocasionais e levando os homens até à inibição de reflexos sexuais.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com