Tragédia em Petrópolis vitimou bebê de 1 ano: 'Demorei nove anos para engravidar', diz mãe

O temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro já vitimou mais de 100 pessoas, entre elas a pequena Helena de 1 ano e 11 meses. A mãe que perdeu bebê diz que demorou 9 anos para engravidar.

"Às vezes acho que é um pesadelo, que vou acordar e ela vai estar aqui. Demorei nove anos para engravidar, quis fazer as coisas certinhas para ter condições, e só aproveitei a minha filha um ano", disse Giselli Carvalho, que soube do desabamento quando estava voltando do trabalho.

Amparada por amigos e familiares, Giselli conta que estava na rua quando a chuva tomou a cidade e só queria chegar em casa para ver estava tudo bem. No meio do caminho, conseguiu falar com um vizinho e soube do desabamento da residência da família.

A casa em que morava com o marido e a filha foi soterrada. No local, além da Helena, também estava a mãe de Giselli, Tânia Leite Carvalho, de 55 anos, que tomava conta da neta, e a sobrinha Maria Eduarda Carminate Carvalho, de 17 anos. Os três corpos foram achados juntos em um sofá.

Com o aniversário se aproximando, o tema da festa da estava escolhido. "Já estava tudo pronto pra festinha dela. Agora não sei mais o que fazer", disse enquanto revia um vídeo da filha.

Helena e a avó Tânia, que também morreu em Petrópolis (Reprodução / Redes Sociais)

A tristeza pela perda da mãe ainda é multiplicada pela perda dos vizinhos. "Desceram muitas casas. Tem muita gente desaparecida ainda", lamentou.

