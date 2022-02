Sobe para mais de 100 o número de mortos após temporal em Petrópolis; 42 pessoas estão desaparecidas

Até o momento, 104 mortes foram confirmadas após a tempestade que devastou a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (15). Cerca de 500 homens do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos, que somam pelo menos 42 pessoas, de acordo com o cadastro do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) atualizado até a manhã desta quinta (17). Outras 24 foram resgatadas com vida. As informações são do G1 da Região Serrana.

VEJA MAIS

"Foi a pior chuva desde 1932. Realmente, foram 240 milímetros em coisa de duas horas. Foi uma chuva altamente extraordinária", declarou o governador Cláudio Castro (PL), que está na região.

A Prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas.

Na manhã desta quinta, duas medidas foram publicadas no Diário Oficial do Rio de Janeiro para ajudar o município: a prorrogação do pagamento do IPVA e do ICMS para o segundo semestre e o repasse, por parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), de R$ 30 milhões para a prefeitura de Petrópolis.