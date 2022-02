Paraense tem ‘livramento’ ao cancelar a viagem para Petrópolis (RJ) e escapar de temporal

A cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, ganhou os noticiários pela tragédia que vem enfrentando após as tempestades, que causaram inundações e deslizamentos de terra na tarde da última terça-feira (15). Atualmente, já são contabilizados pelo menos 44 mortos, que foram sendo encontrados à medida que o nível do foi descendo. Felizmente, a paraense Rita Gonçalves cancelou a viagem para o local a tempo.

De férias no município de Niterói, no Rio de Janeiro, Rita estava se preparando para prolongar as férias na serra, em Petrópolis. Com passagem, hotel e todas as despesas já pagas, a administradora viajaria com a família na manhã desta quarta-feira (16), mas pôde evitar o cenário de calamidade pública a tempo.

“Não viajamos mais pelo que aconteceu ontem. Vimos nos noticiários os deslizamentos. Estamos acompanhando nos jornais e nos vídeos que circulam as pessoas desesperadas. Uma mãe com uma pá procurando a filha soterrada enquanto a ajuda não chega… Muito triste”, cometou.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros de Petrópolis, ainda não existe uma média do número de pessoas desaparecidas. Vários pontos da cidade estão soterrados devido ao deslizamento dos morros. Um deles, o Morro da Oficina, chegou a atingir pelo menos 80 casas, segundo estima a prefeitura da cidade.

Com a enchente causada pelo volume anormal da chuva, carros foram arrastados e vias ficaram bloqueadas, dificultando o acesso à ajuda, o que agrava ainda mais a situação. A Defesa Civil informou que ainda há previsão de chuva moderada a qualquer momento no município nesta quarta-feira (16).