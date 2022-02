Famosos pedem doações para atingidos pelas chuvas em Petrópolis

Vários artistas foram às redes sociais apelar à solidariedade dos seguidores com as famílias afetadas pelas fortes chuvas que castigam Petrópolis, no Rio de Janeiro, e que já causaram a morte de pelo menos 80 pessoas. Angélica, Luciano Huck, Juliette, Gil do Vigor, Preta Gil e Rodrigo Santoro, entre outras personalidades, postaram pedidos de doação.

O ator Rodrigo Santoro postou um vídeo no qual divulga a chave Pix de uma ong que está apoiando as vítimas das enchentes. Ele pede a doação de alimentos, roupas, remédios, produtos de limpeza e de higiene:

Os ex-BBBs Gil do Vigor e Juliette compartilharam contatos de instituições que estão arrecadando doações:

A cantora e atriz Preta Gil também pediu doações por meio da mesma ong: "Amores, ontem aconteceu fortes chuvas em Petrópolis e os moradores estão precisando da nossa ajuda! Infelizmente já são 44 mortes confirmadas e o número de desaparecidos ainda é incerto. Toda doação é bem-vinda nesse momento, juntos vamos conseguir ajudar as famílias desabrigadas", escreveu.

A apresentadora Angélica também se uniu em prol da população afetada pela enchente. “Petrópolis precisa de nós! Após o temporal que passou nesta terça feira, dia 15, ocasionou danos irreparáveis", iniciou, no Instagram.

O marido da loira, o apresentador e empresário Luciano Huck, também se manifestou por meio das redes sociais.

"A situação em Petrópolis (RJ) continua caótica. Já são 78 mortos, incontáveis desaparecidos e grande parte da cidade sem água e energia. O momento é de solidariedade e ajuda às famílias que precisam de suporte para recomeçar suas vidas! Separei alguns pontos de apoio e formas de ajudar nesse carrossel. Se puder doe!", escreveu.