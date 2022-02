Sobe para 94 o número de mortos após temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro

Já chegou em 94 o número de vítimas fatais após a tempestade que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (15). O governador do Rio, Cláudio Castro, informou no início da noite desta quarta-feira (16) o novo balanço de vítimas, ao menos 8 vítimas são crianças. As informações são do G1 Nacional.

Para se ter uma ideia do tamanho da devastação, em muito locais, ainda é difícil distinguir o que é casa, terra ou rua. Com a força da correnteza, veículos foram empilhados, morros vieram abaixo e importantes vias foram desabrigadas. Depois que o nível do rio desceu, corpos começaram a ser encontrados no centro da cidade. As informações são do G1 da Região Serrana.

A Prefeitura estima que pelo menos 80 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina, em Alto da Serra, uma das localidades mais impactadas pela tragédia. 'Muita gente chegando em óbito, cheia de terra, de várias idades', relatou um médico em um pronto-socorro.

As regiões de 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga, também foram bastante atingidas.

“Estamos passando por uma situação de extrema gravidade, e direcionamos todos os esforços para garantir o socorro da população”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo, que decretou estado de calamidade pública. As equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas.