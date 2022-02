Temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixa 18 mortos; vídeos

Dezoito pessoas morreram por conta do temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (15). As mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros local. Em seis horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro, e o índice de chuva chegou a 259 milímetros. As informações são do G1 Nacional e da Agência Estado.

"A cidade sofre as consequências de fortes chuvas, foram 200 mm nas últimas 4 horas, provocando o transbordamento de rios. Há 52 pontos de deslizamento", escreveu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Foram registradas pela Defesa Civil 95 ocorrências, entre os 80 deslizamentos e 11 pontos de alagamentos.

A prefeitura de Petrópolis informou ter decretado estado de calamidade pública. "Equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas. Além da Defesa Civil, agentes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, de Serviços, Segurança e Ordem Pública, de Obras e de demais áreas do governo seguem no suporte às 95 ocorrências registradas até o momento."



Segundo a prefeitura, trechos inundados ou alagados por conta do volume elevado de chuva começaram a ser liberados, facilitando o acesso do socorro por parte dos órgãos competentes, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.