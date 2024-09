Telhado de restaurante desaba e deixa duas adolescentes feridas

Parte do telhado de um restaurante desabou na manhã do último domingo (1º) em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, e feriu duas adolescentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 11h50 e encontrou uma das vítimas sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os familiares da dona do restaurante, apenas funcionários, familiares e amigos estavam no momento do incidente. As adolescentes, ambas de 15 anos, estavam próximas ao local no momento do desabamento do telhado.

Uma das pessoas envolvidas foi levada ao hospital municipal, enquanto a outra, com a autorização do pai, não foi encaminhada para a unidade de saúde. De acordo com testemunhas, a proprietária do restaurante teve um pico hipertensivo e também precisou ser hospitalizada.

Após o incidente, o restaurante foi isolado. Nenhum representante do estabelecimento se manifestou para a imprensa, mas os familiares das vítimas informaram que estão oferecendo todo o apoio necessário.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)