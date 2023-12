Teto de igreja desaba durante celebração e 80 pessoas ficam feridas; vídeo

Cerca de 80 pessoas ficaram feridas depois que o telhado de uma igreja católica desabou, na noite desta quinta-feira (21), durante uma cerimônia de Primeira Eucaristia de 70 jovens. O caso aconteceu em Montezuma, no Norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 300 pessoas participavam da celebração quando houve o desabamento, sendo que 72 sofreram ferimentos leves e escoriações. Eles foram atendidos e liberados. Outros quatro devem retornar ao hospital para realizarem radiografia. Oito vítimas, porém, precisaram ser transferidas pelo Samu para o hospital de Janaúba com ferimentos, inclusive uma criança de 7 anos, que apresentava um ferimento na cabeça, e uma idosa de 72 anos que estava com possível fratura no braço direito e em costelas, além de um corte na cabeça.

VEJA MAIS

A lista de pacientes encaminhados ao hospital inclui ainda uma mulher de 44 anos que teve uma lesão na pelve e traumatismo cranioencefálico leve; uma mulher de 47 anos sentia dor na região cervical e no tórax; um homem de 50 anos com traumatismo cranioencefálico leve e queixando-se de dor lombar, além de fratura em um dos dedos da mão; uma mulher de 40 anos estava com fratura na clavícula e um corte na cabeça; uma adolescente de 17 anos sentia dor nos ombros e que teve um corte na cabeça; e uma mulher de 57 com traumatismo cranioencefálico e que apresentava dores nos membros inferiores.

Segundo o Hospital Regional de Janaúba, as vítimas estão em observação e o estado de saúde é estável. A igreja foi isolada pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas. Uma investigação deve apontar as causas do desabamento.

“Foram acionadas as unidades do Samu e da Polícia Militar, além da Secretaria Municipal de Saúde de Montezuma, que trabalharam prontamente, socorrendo e direcionando todas as vítimas ao atendimento médico. [...] Ainda não há maiores informações, contudo, informamos que serão investigadas as causas do acidente”, informou a Arquidiocese de Janaúba.