Teto de igreja evangélica desaba e mata bebê de três meses no Maranhão; vídeo

Um bebê de apenas três meses, identificado como Felipe Mendes Sousa, morreu após parte do teto de uma igreja desabar no interior do Maranhão. Outras 20 pessoas ficaram feridas. A criança estava junto com a mãe e morreu no local. As informações são do G1.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

VEJA MAIS

O caso ocorreu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado no bairro Novo, em Maracaçumé, no último sábado (24).

A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o caso e técnicos do Instituto de Criminalística foram encaminhados de São Luís para determinar o que teria causado o desabamento. A princípio, a polícia informou que a igreja tinha passado por uma reforma recente, incluindo o teto.

O prefeito de Maracaçumé, Tio Gal (PL), publicou uma nota de pesar em sua rede social lamentando o ocorrido. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia informou que lamenta o acidente e está prestando suporte às vítimas.