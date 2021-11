Parte do teto da Câmara de Belém desaba com a forte chuva

Parte do teto do hall de entrada da Câmara Municipal de Belém (CMB) veio abaixo na tarde desta terça-feira, 17, durante a forte chuva que caiu na capital paraense. Segundo uma funcionária da Casa de leis que não quis ser identificada, no momento do incidente ocorria uma sessão especial de homenagem aos profissionais da saúde, proposta pelo vereador Miguel Rodrigues (Podemos). No momento do ocorrido, cerca de 60 pessoas estariam participando da sessão. Ninguém teria se ferido.

Pelo twitter, a Câmara se manifestou em uma primeira postagem: "A @CamaradeBelem confirma que em virtude da forte chuva na tarde desta quarta-feira (17), o teto em gesso na entrada principal pela Travessa Curuzú foi afetado e parte desabou. Não havia servidor em atividade no local e a equipe de manutenção já iniciou os reparos". "Aproveitamos para informar que as atividades desta quinta-feira (18) seguirão normalmente, com a entrada dos servidores e visitantes pelo estacionamento na Tv. do Chaco", informou a Casa de leis em um segundo post.