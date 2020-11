Parte de teto de shopping desaba e forma cachoeira no interior; assista

Nesta sexta-feira (27), dia de Black Friday, parte do teto de um shopping em Itaboraí (RJ) caiu durante a tarde. Vídeos foram gravados por quem estava no estabelecimento, e é possível ver que a cobertura de diferentes partes do shopping caiu e formou uma espécie de cachoeira no local. Até o momento, não há informações de feridos.

Por ser um dia de promoções, o shopping tem um movimento acima do normal nesta sexta-feira. As pessoas foram surpreendidas com a queda do teto e da água. O susto é porque não choveu recentemente. A infiltração aconteceu até no estacionamento, que fica no subsolo do imóvel.

Em fevereiro deste ano, parte da cobertura da praça de alimentação também não resistiu e uma grande quantidade de água entrou no estabelecimento. No caso, a cidade foi atingida por um temporal.

A assessoria do Shopping Itaboraí Plaza informou que "no início da tarde de hoje (27), uma tubulação do ar condicionado rompeu, danificando parte do gesso do piso térreo, sem grandes consequências. A área foi isolada, a peça está sendo trocada e o shopping funciona normalmente". De acordo com a administradora do empreendimento, não houve feridos no incidente.