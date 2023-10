Pelo menos 10 pessoas morrem após igreja desabar durante batismo no México; vídeos

Pelo menos 10 pessoas morreram após uma igreja desabar durante uma cerimônia de batismo realizada em Ciudad Madero, no estado de Tamaulipas, nordeste do México, neste domingo (1º). As vítimas da tragédia são cinco mulheres, dois homens e três crianças, de acordo com o governador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

A celebração católica contava com a presença de aproximadamente 80 pessoas quando o telhado da igreja de Santa Cruz caiu, às 14h18 do horário local. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento exato em que a estrutura desaba. Além dos dez mortos, 40 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais.

Um relatório preliminar apresentado pelo porta-voz da Segurança do estado aponta que o acidente ocorreu por uma suposta falha na estrutura.

A Arquidiocese Primaz do México lamentou o ocorrido e pediu orações aos falecidos e feridos.

“Unimo-nos em oração à nossa irmã Diocese de Tampico para pedir ao Senhor pelos nossos irmãos falecidos e feridos, devido ao incidente ocorrido na Paróquia Santa Cruz de Ciudad Madero, bem como pelos seus familiares e pela comunidade de Ciudad Madero, em Tamaulipas. Que Santa Maria de Guadalupe interceda por todos eles, dê-lhes força e conforto”, disse, em comunicado.