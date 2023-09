Telhado de escola desaba e assusta moradores de São Domingos do Capim

Moradores de São Domingos do Capim, nordeste paraense, registraram o momento em que uma parte do telhado da Escola Municipal Manoel Bernardo da Luz desabou na tarde deste domingo (3). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A prefeitura informou que as causas do incidente estão sendo apuradas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os moradores aparecem assustados com a situação. Por meio da gravação, é possível ouvir estalos que anunciam a queda. Na sequência, a estrutura cai, e os moradores reagem.

“Escola caindo. Já pensou se os al​unos estão aí? E se isso fosse numa segunda-feira? Vai rachar”, comentaram os moradores.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Domingos do Capim informou que as causas do “incidente de possível colapso estrutural que ocasionou o desabamento parcial do telhado do auditório na obra de reforma e adequação da Unidade Escolar ‘Manoel Bernardo da Luz’ estão sendo apuradas e, para tanto, notificou a empresa contratada para apresentar informações preliminares”.