Mangueira cai no bairro de Nazaré, em Belém; avenida José Malcher ficou bloqueada pela árvore

Uma mangueira de grande porte caiu, na noite desta segunda-feira (17), na avenida José Malcher, próximo à travessa 14 de Março, bairro de Nazaré, em Belém. A queda foi registrada por volta das 20h. Moradores ficaram assustados com o barulho, pois achavam que poderia ser o desabamento de algum prédio daquele trecho. Ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

Vegetal ficou atravessado no meio da avenida (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local trabalhando na retirada da árvore. Segundo eles, a raiz do vegetal estava bastante comprometida, o que pode ter ocasionado a queda. O trânsito foi interditado entre a travessa 14 de Março e a avenida Alcindo Cacela.