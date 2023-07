Árvore cai e atinge dois carros na tarde desta sexta-feira, no bairro do Marco, em Belém

Uma árvore de espécie ainda não identificada caiu na tarde desta sexta-feira (7), por volta das 14h30, na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Perebebuí e Pirajá, no bairro do Marco, em Belém. Dois veículos foram atingidos. Um dos carros, uma Pajero prata, teve arranhões no capô. Já uma HB20 de cor branca ficou com o parabrisa totalmente danificado e com o vidro quebrado. Com a queda do vegetal, um fio de telefonia foi levemente atingido.

O motorista da HB20 passava pelo local quando foi surpreendido com a queda. Um dos ocupantes do veículo, que estava no banco do carona, ficou ferido e aguarda atendimento no local. O motorista estima um prejuízo em torno de 10 mil reais. Já o condutor da Pajero estava em um restaurante próximo, quando o o carro que estava estacionado na via foi atingido.

Sérgio Napoleão, o proprietário da Pajero, relatou, poucos minutos do incidente, que ainda não era possível precisar todo o prejuízo causado. "O vidro não quebrou. Pelo menos, aparentemente não, mas pode ter trincado. É um patrimônio que não é barato", disse Sérgio. A árvore ficou atravessada na rua, cobrindo toda a parte de cima do veículo dele.

Um dos veículos estava parado no local, mas o outro estava passando pela via. (Cristino Martins / O Liberal)

Já para o autônomo Júlio Cesar Souza, o susto foi ainda maior. Ele estava a caminho de uma entrega, quando passava pela via e teve o veículo atingido. Júlio Cesar estava acompanhado no veículo de um amigo, que estava no banco do carona e teve a perna direita atingida por um galho da árvore que atravessou o vidro, além do filho, de 9 anos, que ocupava o banco traseiro e não sofreu nenhum ferimento.

"Eu dependo do carro [para trabalhar], eu sou autônomo, trabalho com deposito de bebida, utilizo o carro para levar todos os tipos de bebidas, fazer entrega, comprar materiais. O carro é utilizado diariamente. O carro foi quase que totalmente danificado, inclusive o painel interno todo destruído. E, provalmente, o amortecedor, ele tá todo rebaixado com o peso da árvore", afirma Júlio Cesar.

Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estiveram no local para sinalizar o trânsito. Os dois sentidos da avenida Romulo Maiorada foram fechados pelo órgão, enquanto se aguardava a retirada da árvore. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi ao local para prestar socorro à vítima que ficou ferida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para apurar as motivações da queda da árvore, além de demais informações sobre a espécie do vegetal e os procedimentos realizados no local.

