Moradores têm boas expectativas para os resultados da obra da avenida Romulo Maiorana

Realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), em convênio com o Governo do Estado, a obra da Avenida Romulo Maiorana prevê urbanização completa dos quase 10 km da via, com drenagem, construção de calçadas de passeio, quiosques, bicicletário, ciclovia e paisagismo. A ordem de serviços foi assinada durante a programação do aniversário de Belém, no dia 12 de janeiro deste ano. Logo depois, os trabalhos da Seurb começaram a todo vapor. Moradores, comerciantes e visitantes, que acompanham a obra, têm boas expectativas para os resultados dos trabalhos.

O titular da pasta, Deivison Alves, conversou com exclusividade com o Grupo Liberal para falar sobre a obra, que é dividida em três etapas e tem previsão de terminar em julho de 2024. Com base no ritmo em que as ações estão sendo feitas, a expectativa é que até o aniversário de Belém do ano que vem, duas fases da obra sejam entregues. “A obra na avenida Romulo Maiorana está dividida em três etapas e prevê a urbanização completa da Romulo Maiorana. Ela é orçada em R$ 27 milhões contemplando quase 10 km de serviços. Vamos fazer revitalizações na estrutura do canteiro central e criar espaços novos, como a praça pet, skatepark, academias e muita área de lazer com equipamento públicos, atendendo às normativas de acessibilidade, preservando o que tinha e dando um cuidado especial", contou o secretário.

O titular da Seurb, Deivison Alves, conversou com exclusividade com o Grupo Liberal para falar sobre a obra, que é dividida em três etapas e tem previsão de terminar em julho de 2024 (Ivan Duarte/O Liberal)

Sobre a primeira etapa das obras, o titular de urbanismo avaliou o andamento dos serviços. "Neste momento, estamos atuando na primeira etapa, que é da avenida Doutor Freitas até a Lomas Valentina. Em seguida, nós vamos para a segunda fase, que é da Lomas até a Humaitá. A terceira etapa consiste no trecho da Humaitá até a Antônio Baena. Nessa primeira etapa, estamos bem avançados, com aproximadamente 75% das obras feitas e, possivelmente, será entregue no segundo semestre deste ano, mais precisamente na segunda quinzena de agosto”, informou.

VEJA MAIS

“A drenagem profunda já foi feita nos dois lados da via e está em sua fase final. O calçamento, que será feito com pisos intertravados, está todo preparado, assim como a iluminação pública, que será subterrânea e que também terá uma iluminação especial para o canteiro central. O paisagismo está sendo preparado e a ciclovia também está quase na fase conclusa. Agora, estamos trabalhando no último quarteirão, que é quase chegando na Lomas, fazendo alguns ajustes e com dois quiosques perto de serem concluídos. A segurança no local será feita pela Guarda Municipal. Em toda obra, vamos ter iluminação no canteiro central, além das iluminações nas vias, que será moderna em LED”, acrescentou Deivison.

Além das novidades que o secretário destacou como skatepark, praça pet e as academias ao ar livre, a Seurb irá implementar desde a Doutor Freitas até a Antônio Baena, Wi-Fi gratuito à população. “Vão ter antenas que vão cobrir toda a avenida (Romulo Maiorana) para utilizar o Wi-Fi. Com a adição dessa internet, vem também o videomonitoramento. A tendência é a gente implantar e fazer parceria com o Ciop (Centro Integrado de Operações) para que as câmeras sejam integradas e possam ser utilizadas em qualquer acionamento da segurança pública”, concluiu.

Obra vai favorecer atividade econômica e trazer mais lazer para a população

Moradores, comerciantes e visitantes, que acompanham a obra, têm boas expectativas para os resultados dos trabalhos. Reginaldo Vasconcelos, de 52 anos, trabalha há mais de 25 anos com venda de coco na Romulo Maiorana. Para ele, com a melhora da estrutura, a via receberá mais visitantes, que aquecerão o comércio local (Cristino Martins/O Liberal)

Reginaldo Vasconcelos, de 52 anos, trabalha há mais de 25 anos com venda de coco na Romulo Maiorana. Para ele, com a melhora da estrutura, a via receberá mais visitantes, que aquecerão o comércio local. “A expectativa é que a obra vai trazer mais pessoas para comprar água de coco”, diz. Na venda de lanches há 3 anos na Romulo Maiorana, Breno Rodrigues, 43, também é morador da avenida. Ele conta que já vem percebendo melhorias com o andamento dos serviços. “Lá na frente de casa tinha um alagamento, mas os serviços de drenagem que foram feitos já resolveram o problema”, destaca o autônomo.

Na venda de lanches há 3 anos na Romulo Maiorana, Breno Rodrigues, 43, também é morador da avenida. Ele conta que já vem percebendo melhorias com o andamento dos serviços (Cristino Martins/O Liberal)

O sentimento é compartilhada pela veterana Amélia Trindade, de 75 anos, que mora na avenida Romulo Maiorana desde que nasceu: “Eu estou muito animada com a obra da Romulo Maiorana, porque acredito que ela vai trazer melhorias para a avenida, com mais espaços para caminhadas e de lazer para a nossa família. Também vai favorecer os comércios, o que vai ser bom para o meu filho que trabalha com venda de café da manhã na rua”.

O sentimento é compartilhada pela veterana Amélia Trindade, de 75 anos, que mora na avenida Romulo Maiorana desde que nasceu (Cristino Martins/O Liberal)

Moradores de outros bairros, que frequentam a Romulo Maiorana para praticar atividades físicas, aproveitando o verde do entorno do Bosque Rodrigues Alves, também aguardam pela conclusão dos serviços. Cleidiane Soares, 36, do Curió-Utinga, espera que as obras deixem a avenida mais segura, com reforço na iluminação e policiamento. “Com certeza vai trazer também mais pessoas para cá, porque ultimamente tem afastado as visitas”, pontua a autônoma. Já o militar Cardoso Pereira, 63, morador do Sacramenta, espera pela reforma da academia pública. “Essa obra é necessária para que a gente tenha um local para fazer esportes”, avalia.

Já o militar Cardoso Pereira, 63, morador do Sacramenta, espera pela reforma da academia pública (Cristino Martins/O Liberal)