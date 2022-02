Prefeito de Belém anuncia que fará obras na avenida Rômulo Maiorana

O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou na manhã desta sexta-feira (25) por meio da sua conta no Twitter que a avenida Rômulo Maiorana - antiga 25 de setembro - receberá obras de revitalização. Ainda de acordo com a publicação do prefeito da capital paraense, o projeto está em fase de aprovação para posteriormente ser aberta uma licitação.

O objetivo é fazer a revitalização completa de ciclovias, parques, praças, praças dog - para passeio com os animais - e academia na avenida.

