Abandono do prédio que abrigou estudantes de Roraima preocupa moradores do bairro de Nazaré

O prédio que abrigou a Casa do Estudante de Roraima, na avenida Nazaré, passando a travessa Rui Barbosa, no bairro de mesmo nome, em Belém, está abandonado há muito tempo. Uma árvore cresce na parede do imóvel. É precária a estrutura do prédio. Moradores do entorno temem algum acidente envolvendo esse imóvel. Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que “não foi demandada para atender este caso. A responsabilidade da poda ou supressão de vegetal em áreas privadas é do proprietário do bem”. E acrescentou que, para fazer a análise do vegetal, “a Semma precisa ser demandada, já que a árvore não está em área pública”.

O prédio fica ao lado de um edifício residencial e de um restaurante. O gerente administrativo Walter Fonseca, 68 anos, trabalha no bairro de Nazaré e, na manhã desta segunda-feira (2), comentou sobre a situação da casa. “É o cúmulo. Um prédio público abandonado. Tem uma árvore crescendo na parede do imóvel. Um dia vai cair”, afirmou.

Walter acrescentou: “Isso é um perigo iminente. Ninguém sabe quem é o responsável por esse prédio: se é o município ou o governo estadual”. Ele afirmou que o estado em que se encontra o prédio é um risco para quem passa diariamente em frente ao imóvel e para as pessoas que moram e trabalham às proximidades. Walter observou, ainda, que a avenida Nazaré é uma das principais vias de Belém, que registra um tráfego intenso de veículo todos os dias.

(Igor Mota/O Liberal)

A reportagem apurou que, na época em que a casa funcionava, um estudante morou no local. Como ele conhecia o representante do governo de Roraima, ficou com as chaves do imóvel, cujo portão é trancado com um cadeado. “Não moro aí. Vou de vez em quando pela casa ver como está. Ninguém que represente o governo de Roraima apareceu mais e nem entrou em contato”, contou ele à reportagem, mas pedindo para não ser identificado.

Ele acredita que a casa funcionou até mais ou menos 2012. “Acho que chegou a ter uns 15 estudantes na minha época. Já a representacão (do governo de Roraima em Belém) ficou até por volta de 2014. Difícil eu lembrar agora”, afirmou.

Em nota, a Secretaria de Gestão Estratégica e Administração do Estado de Roraima informou que o prédio da Casa do Estudante localizado em Belém pertence à estrutura do governo federal. “Por esse motivo, encontra-se em tramitação um processo na Superintendência do Patrimônio da União de Belém para repassar o prédio para o estado de Roraima. Somente após a tramitação formal que será feito diagnóstico da estrutura do referido prédio para serem adotadas as medidas corretivas”, afirmou.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Governo do Pará e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e aguarda retorno.