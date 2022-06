Casarão abandonado desaba na avenida Magalhães Barata, em Belém

Parte de um casarão abandonado teve um desabamento parcial, na manhã desta sexta-feira (27), na avenida Magalhães Barata, entre as travessas 14 de Abril e Castelo Branco, no bairro de São Brás, em Belém. Ninguém se machucou.

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Belém estão no local. Uma parte da parede caiu a área de acesso ao estacionamento do prédio do lado, o Ed. Pedro Carneiro, foi atingido.

"Avaliamos a estrutura e há um risco de preventivamente foi orientado a fazer o escoramento, visto que há um prédio ao lado e pode desabar para o lado do prédio. Orientamos o proprietário a procurar uma empresa especializada em estruturas, que possa fazer uma avaliação mais detalhada e uma empresa especializada em patrimonio histórico, além de consulta dos órgãos especializados", explicou Claudionor Corrêa, coordenador operacional da Defesa Civil de Belém.

Outras orientações, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros Militar, é de que o trânsito de pessoas e veículos seja interrompido na área próximado acidente.

O síndico do prédio Pedro Carneiro, que fica ao lado do casarão, Pedro Paulo Amorim, explicou que no momento do acidente, por sorte, ninguém se machucou. Porém, no dia anterior, havia um jardineiro trabalhando no local do desabamento e que poderia ter sido atingido. Ele conta que pelo menos há 20 anos o imóvel está abandonado.

"Há um risco e desabamento e que o escoramento pode não resolver, porque há fissuras nas paredes. Enquanto isso estamos orientados as pessoas a retirar os veículos e impedir a entrada", comentou Pedro Paulo.