Casa que corria risco de desabamento é demolida no bairro do Jurunas, em Belém

A casa de três andares que estava inclinada e corria risco de desabamento, na travessa Timbiras, no bairro do Jurunas, em Belém, foi demolida nesta sexta-feira (1°). De acordo com familiares dos proprietários, o serviço teve que ser feito de forma particular e custou cerca de R$ 7 mil. A casa estava em obra havia pouco mais de um ano. Na manhã do último dia 24 de agosto, ela cedeu após alguns estalos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e determinaram a retirada de quatro famílias. O local ficou isolado, e os moradores temiam que o imóvel desabasse, atingindo residências próximas.

No dia em que a casa cedeu, o proprietário do imóvel, Nazareno Vieira, disse que, durante a visita da Defesa Civil, foi informado de que seria necessário um equipamento específico para realizar o trabalho de sustentação do imóvel, mas que, naquele momento, a Prefeitura de Belém não tinha como dar suporte.

“Eles disseram que ao colocar esse maquinário eu me responsabilizaria pela demolição. Eu faria isso tranquilamente, mas eles não deram uma resposta efetiva sobre essa providência e o meu maior medo é que essa casa desabe e atinja as outras casas ou alguma pessoa”, relatou.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Belém para saber quais providências estão ou foram tomadas diante deste. Até a publicação desta matéria nenhum órgão havia respondido.