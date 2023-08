Moradores pedem ajuda para impedir desabamento de casa no Jurunas

Uma casa de três andares, localizada na travessa Timbiras, no bairro do Jurunas, está sob risco de desabamento. A casa está em obra há mais de um ano e, na manhã desta quinta-feira (24), ela cedeu após alguns estalos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e determinaram a retirada de quatro famílias. O local segue isolado, mas os moradores temem que a qualquer momento aconteça o desabamento e atinja as casas ao lado. A energia do local foi desligada.

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que fez vistoria técnica na residência e vai aguardar o relatório final. A comunicado reiterou ainda que, após uma reunião com a Secretária Municipal de Urbanismo, a Defesa Civil prestará todos os esclarecimentos.

VEJA MAIS

Nazareno Vieira Bacelar é proprietário do imóvel e chegou a chorar de desespero em decorrência da situação que está passando, pois a maior preocupação de Nazareno é que outras pessoas sejam prejudicadas. "Eu não quero nem saber do meu prejuízo, só quero uma solução para esse problema, pois até agora não tivemos resposta da Defesa Civil sobre o que será feito", se desespera.

O proprietário do imóvel disse que, durante a visita da Defesa Civil, foi informado de que é necessário um equipamento específico para realizar o trabalho de sustentação do imóvel, mas que, no momento, a prefeitura de Belém não possui esse suporte. "Eles disseram que ao colocar esse maquinário eu me responsabilizaria pela demolição. Eu faria isso tranquilamente, mas eles não deram uma resposta efetiva sobre essa providência e o meu maior medo é que essa casa desabe e atinja as outras casas ou alguma pessoa", se desespera Nazareno.

Para os proprietários da casa e os moradores do local essa medida deve ser executada com urgência, pois envolve a vida de pessoas. "Eu só não quero que nada aconteça com os meus vizinhos, pois a tragédia será maior. Por isso, é muito importante que os órgãos competentes olhem para nós e tomem uma providência", acrescenta Nazareno.

A casa vem sendo construída há mais de um ano, ele disse que contratou um pedreiro que já estava acostumado a realizar o trabalho pelas redondezas e que não imaginava que isso poderia acontecer. Nazareno já gastou em torno de R$ 60 a R$ 70 mil reais com a construção, mas que nem está pensando nesse prejuízo, pois ele diz que depois recupera. "A minha maior preocupação no momento é com os meus vizinhos e com as residências dele", declara Nazareno aos prantos.

Maria Arinalda é moradora do local há 30 anos e precisou sair da sua residência em decorrência do tombamento da casa do vizinho. "Eu estou indo para a casa do meu filho, pois a Defesa Civil disse que a qualquer momento essa casa desaba. É uma situação muito triste", lamenta.

Nazareno e família saíram da casa às pressas, pois na manhã desta quinta-feira (24), quando os operários iniciaram o trabalho na obra, escutaram os estalos e todos saíram correndo. Os moradores só conseguiram retirar o cachorro de estimação. "Nós deixamos documento, celular. A minha esposa e minha filha estão com roupas emprestadas da vizinhança. A gente só quer uma providência urgente", implora o dono do imóvel.