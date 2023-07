Confirmados três mortos em desabamento de prédio em Pernambuco

No início da manhã desta sexta-feira (7), um prédio residencial desabou parcialmente na cidade de Paulista, no Grande Recife, em Pernambuco, resultando na morte de pelo menos três pessoas. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada, mas os bombeiros e a Defesa Civil relatam que entre elas estão uma mulher, um homem de 45 anos e um adolescente de 12 anos.

O número exato de desaparecidos ainda é incerto. Durante a manhã, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que havia 19 pessoas no local onde oito apartamentos colapsaram, no Conjunto Beira-Mar, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no Janga.

VEJA MAIS

De acordo com a Defesa Civil, o prédio estava interditado e vinha sendo ocupado irregularmente por três famílias. Duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros — uma mulher de 65 anos e uma adolescente de 15 anos. Ambas sofreram fraturas e foram encaminhadas para hospitais do Grande Recife.

Uma terceira pessoa foi localizada, mas ainda não foi resgatada. Trata-se de uma adolescente de 15 anos chamada Evelyn, que precisava de auxílio de oxigênio para respirar.

Os bombeiros foram acionados por volta das 6h30 e cerca de 50 profissionais estão envolvidos nas operações de busca pelos 15 desaparecidos. Também há voluntários auxiliando nas buscas.

Aposentado relata que ouviu estrondo

Marcos Antônio, aposentado que reside há 20 anos no condomínio, mora em um bloco diferente do que desabou e afirmou ter ouvido um estrondo por volta das 6h30. "Ouvi um barulho forte, mas não imaginei que fosse um desabamento. Eu estava em casa assistindo televisão", disse. Ele relatou que soube do incidente primeiramente através dos telejornais. "Vi primeiro na TV e depois saí para ver que tinha sido um prédio aqui do residencial."

Daiane Souza, apreensiva, tem quatro parentes desaparecidos nos escombros e está acompanhando as buscas com uma amiga no local. "Uma tia e três primos meus estão nos escombros. Outra prima conseguiu sair antes do desabamento", disse. Daiane não mora no condomínio, mas reside nas proximidades do bairro Janga, em Paulista. "Assim que soube, vim para cá imediatamente para acompanhar."

Chuvas atrapalham buscas

A região metropolitana do Recife tem sido atingida por chuvas intensas desde a noite de quinta-feira (6), dificultando as operações de busca do Corpo de Bombeiros pelos desaparecidos.

André Gustavo Carneiro Leão, secretário de Segurança e Defesa Civil, afirmou: "Está chovendo agora e também choveu durante a madrugada. Acreditamos que isso possa ter contribuído [para o desabamento]".

O prédio possuía um formato "caixão", com térreo e três andares, contendo quatro apartamentos em cada pavimento.