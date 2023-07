Adolescente é resgatada viva dos escombros de prédio que desabou no Grande Recife; vídeo

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada por moradores sob os escombros de parte do prédio do Conjunto Beira-Mar que desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife.

O prédio desabou por volta das 6h desta sexta-feira (7) e, desde então, moradores e os bombeiros estão no local em busca das vítimas. A adolescente, encontrada por moradores, estava com parte do corpo soterrada por escombros.

Em um vídeo divulgado em aplicativos de mensagens é possível ver a jovem pedindo por ajuda e um grupo de moradores tentando retirar os restos do prédio de cima do corpo dela. Veja:

A jovem foi levada para o Hospital da Restauração, no Derby, no Centro do Recife. De acordo com a unidade de saúde, ela passou por exames e tem quadro de saúde considerado estável.

Além da adolescente, uma mulher de 65 anos também foi resgatada dos escombros e outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves e também foram levadas para o Hospital Miguel Arraes, que informou que elas devem ter alta até o fim desta sexta.

As buscas por vítimas seguem no local. Participam das buscas 50 bombeiros e 40 voluntários. Cães farejadores também estão na operação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).