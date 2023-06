Desabamento: entulhos do prédio Cristo Rei devem ser retirados até sábado (24)

A previsão é de que até o próximo sábado (24) seja finalizado o trabalho de retirada dos entulhos ocasionado pelo desabamento das sacadas do Edifício Cristo Rei, que ocorreu no último dia 13 de maio, na rua dos Mundurucus, em Belém. Uma equipe de trabalhadores começou o serviço na segunda-feira (19) e os moradores do prédio continuam no aguardo do laudo da Polícia Científica do Pará (PCP) para saber sobre o futuro da moradia.

O prédio continua interditado e um trabalhador do local, que pediu para não se identificar, disse que a ocupação do local é apenas pelos vigilantes, que se dividem entre todos os turnos. Ele informou que na última segunda -feira (19) foi dado início a retirada dos entulhos e que a previsão é que o trabalho termine no próximo sábado (24).

"Os moradores estão no aguardo do resultado do laudo para saber o que vai ocorrer. É uma situação bem complicada", destaca o trabalhador. O síndico comparece no local com frequência, mas no momento em que a equipe de reportagem foi até o prédio ele não estava. O trabalhador completou que a situação é preocupante, pois alguns moradores estão esse tempo em hotéis, outros alugaram casa e outros estão na casa de parentes.

"É muito triste viver uma situação dessa, pois a vida de todos os moradores mudou totalmente. Tanto eles como nós que trabalhamos aqui estamos aguardando ansiosos pelo resultado deste laudo e esperamos que tudo volte à normalidade", torce o funcionário.

Maria Augusta é moradora do edífico Cristo Rei, ela e os demais vizinhos seguem no aguardo do laudo da Polícia Científica do Pará (PCP), ela disse que não tem informações sobre data, mas destaca que está na expetativa de retornar ao apartamento com segurança.

“O que eu sei é que foi feita a perícia para saber sobre as condições do edificio e a gente espera que dê tudo certo e que possamos retornar com segurança”, mas Maria Augusta destaca que mesmo diante do transtorno se sente tranquila, pois ela, os moradores do prédio e do entrorno receberam um livramento, pois poderia ter ocorrido uma tragédia.

“Eu só agradeço, pois isso é dano material. Eu e minha família estamos na casa da minha irmã. E só de pensar no que ocorreu, eu agradeço por todo o livramento”, destaca a moradora do Cristo Rei.

Prejuízos

Moradoras de uma vila localizada ao lado do prédio disseram que o desabamento das sacadas refletem prejuízos até hoje para moradores do local. "Desde quando isso ocorreu a nossa vila ficou sem iluminação e duas residências já foram assaltadas aqui durante a noite. Os moradores daqui são antigos e nunca isso tinha ocorrido antes", pontua a moradora, que prefere não revelar o nome.

Outra questão pontuada, é com relação aos acidentes em frente ao prédio, pois uma barricada foi montada na pista e, pelo menos, três acidentes já foram registrados. "Pintaram essa mureta de laranja essa semana, pois muita gente tava batendo nela à noite", completa a moradora.

Outro prejuízo apontado é com relação aos carros que foram atingidos com o desabamento. "O carro do meu irmão estava na frente do prédio quando ocorreu o desabamento e até agora esse prejuízo não foi reparado. As coisas estão muito lentas. Além do carro dele, o carro de outro vizinho da vila também foi atingido e está na mesma situação. É muito complicado", reclama a moradora.