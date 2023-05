Guajará Engenharia, construtora do Cristo Rei, entrou em recuperação judicial em 2015

O Grupo Econômico Círio, formado pelas empresas Círio Construtora e Serviços LTDA e Empresa de Engenharia e Hotéis Guajará LTDA, a Guajará Engenharia, teve um pedido de recuperação judicial deferido pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) em setembro de 2015. A informação foi apurada pela reportagem do Grupo Liberal.

A Guajará Engenharia é a construtora responsável pelo edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, conforme indicado no site da empresa. O prédio teve 13 sacadas desabadas no final da manhã do último sábado (13). Devido a situação, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) vai recomendar que as demais varandas sejam demolidas.

No processo do grupo, o prazo fixado para que haja uma apresentação do plano de recuperação foi de sessenta dias. O advogado Cláudio Mendonça Ferreira de Souza foi nomeado como administrador judicial do caso, que foi assinado pela desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato, então coordenadora geral dos juizados especiais da época em que o pedido foi realizado.

Ficou determinado, também, que os bens do Grupo Econômico Círio não devem sofrer penhora ou restrição.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou os desdobramentos do caso para o TJPA e tentou contato com o Grupo Econômico Círio. Até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.