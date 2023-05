Desabamento: bombeiros continuam trabalhando no edifício Cristo Rei, na Cremação

A área da rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém, onde 13 sacadas desabaram de um prédio no último sábado, 13, segue com intervenções tanto no trânsito quanto no edifício, na manhã desta terça-feira, 16.

Iniciado ontem, o processo de retirada do entulho resultado do desabamento continua sendo feito nesta terça por trabalhadores a serviço da Prefeitura de Belém, bem como por militares do Corpo de Bombeiros. Também foi observado que os bombeiros seguem trabalhando na estrutura remanescente do prédio. Uma equipe, durante a manhã, fazia a retirada do que seria restos de centrais de ar de um dos apartamentos.

Agentes de trânsito orientam os condutores no local. (Ivan Duarte / O Liberal)

A reportagem observou que hoje já havia bem menos movimentação de moradores do Cristo Rei pela área, uma vez que desde sábado, 13, eles já estavam sendo orientados pelo Corpo de Bombeiros a deixarem o local por tempo indeterminado, já que o prédio está totalmente sob interdição.

O trânsito na área segue parcialmente bloqueado e agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) permanecem no local, orientando o fluxo de veículos nas redondezas do edifício.