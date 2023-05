Lei municipal estabelece normas para vistorias em prédios de Belém

Dois acidentes em prédios residenciais, marcaram o último final de semana e assustaram a população de Belém. No sábado (13), treze sacadas desabaram em um edifício localizado no bairro da Cremação e no domingo, um incêndio atingiu um apartamento no mesmo bairro.

O Projeto de Lei nº 1639/2021 apresentado pelo ex-presidente e ex-vereador na Câmara Municipal de Belém, e agora Deputado Estadual Zeca Pirão (MDB), propôs a alteração do artigo 1° da Lei n° 7.737 que estabelece vistorias em prédios pela Prefeitura Municipal de Belém.

VEJA MAIS

O PL foi aprovado pelos parlamentares municipais, sancionado e transformado na Lei nº 9.777, de 24 de maio de 2022, estabelece que a Prefeitura Municipal de Belém, através de um órgão competente realize vistoria técnica a cada 10 anos em prédios novos e 05 em prédios antigos, tanto em edificações residenciais ou comerciais, com mais de 02 andares onde o “habite-se” tenha 10 anos ou mais de expedição, ocupados ou não, apresentando laudo técnico. A Lei, considera prédios novos aqueles que tenham sido construídos há menos de 05 anos.

“Alguns prédios acabam incendiando ou desabando por falta de vistoria adequada e colocam vidas em risco. Com o cumprimento desta Lei, acidentes podem ser evitados”, pontuou o Deputado.

O Grupo Liberal procurou a Prefeitura Municipal de Belém para falar sobre o cumprimento da legislação e aguarda retorno.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).