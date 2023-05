'Voltamos para casa com mais proteção do terror russo, mais apoio político', declara Zelensky

UFPA na agenda

A Semana Nacional de Museus anima o Museu da UFPA; Museu Surrupira; Museu do Baixo Tocantins e Museu de Geociências.



Ciência na escola

O Museu Goeldi chamou mais 100 alunos ao Clube do Pesquisador Mirim. A seleção de 2023 foi divulgada no início do mês.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"Voltamos para casa com mais proteção do terror russo, mais apoio político"

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, agradecendo ontem o apoio obtido de governos europeus, após série de viagens recentes, feitas à Itália, Alemanha, França e Reino Unido.

PSOL

RACHA

A divulgação de críticas à qualidade da merenda escolar servida nas escolas de Belém, feita pela vereadora Sílvia Letícia, do PSOL, mesmo partido do prefeito Edmilson Rodrigues, azedou de vez as relações entre a tendência de Letícia e o grupo de sustentação de Rodrigues. As escaramuças entre os dois não chegam a ser novidade, mas o caso agora é de rompimento com direito a ameaça de expulsão da legenda. No fim de semana, o PSOL divulgou nota classificando de fake news as denúncias feitas pela vereadora. Na nota, o PSOL também reforça que não vai tolerar o fogo amigo. “Em Belém nosso partido é governo e está comprometido com a melhoria da nossa cidade, não existindo margem de interpretação para atuação partidária ou parlamentar de oposição, espaço este ocupado por outros partidos no aspecto político brasileiro, em especial a extrema direita no atual contexto”. E ameaça com abertura de processo disciplinar, o que poderia resultar até em expulsão.



RESPOSTA



Sílvia Letícia não deixou por menos. Em nota que circulou ontem, reafirmou as denúncias de que “merenda escolar em Belém está sendo elaborada a partir de carne com pele e gordura e frutas e legumes vencidos”, e disse que está sendo alvo de perseguição pela corrente de Edmilson. “A corrente do atual prefeito votou sozinha na resolução. Todas as demais forças políticas do PSOL presentes na executiva se negaram a aprovar o conteúdo na nota. Por isso é importante que todas as tendências internas alinhadas à esquerda no PSOL, a nível nacional, se posicionem no sentido de rejeitar essa perseguição política”.

SISTEMAS

PROTESTO

Entidades da Confederação Nacional do Comércio (CNC) farão hoje o Dia S, em atenção ao Projeto de Lei de Conversão, que transferirá os recursos do Sistema S (Sesc, Senai, Sesi, Senac, Senar) à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

PREJUÍZOS



No Pará, as ações estão marcadas para as 16h, nas sedes do Serviço Social do Comércio, em Belém, Castanhal, Marabá e Santarém. A proposta que retira recursos do Sistema S foi aprovada na Câmara e deve chegar ao plenário do Senado amanhã. O argumento para a retirada de recursos do sistema é fortalecer o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), redirecionando os investimentos para custeio e promoção internacional do turismo no Brasil.



PERDAS



Porém, os gestores do Sistema S afirmam que a redução do orçamento pode levar ao encerramento de centenas de atividades em todo o Brasil. Só no Sistema Federação do Comércio (Sesc e Senac), segundo dados oficiais, a perda de recursos atingirá 100 cidades. Mais de R$ 260 milhões deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos e 36 unidades do Sesc seriam fechadas, ameaçando dois mil empregos.

LEI

VISTORIA

Os incidentes envolvendo dois prédios residenciais em Belém, no último fim de semana, chamaram a atenção para o fato de que Belém já tem uma lei que prevê a vistoria técnica, a cada cinco anos, de prédios antigos da capital paraense. Para os prédios novos, a vistoria deve ser feita a cada dez anos. A medida vale para edificações habitacionais ou comerciais com mais de dois andares.



RISCOS



Aprovada em maio de 2022, a lei é de autoria do deputado estadual Zeca Pirão (MDB), quando esse ainda era vereador. “Prédios acabam incendiando ou desabando por falta de vistoria adequada e colocam vidas em risco. Com o cumprimento desta lei acidentes podem ser evitados”, pontua Pirão.

PARTIDO

DIREÇÃO



O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no Pará agora está, oficialmente, nas mãos do ex-deputado estadual Márcio Miranda, que desde as eleições passadas estava sendo considerado recluso, dedicado somente ao ofício como médico. Agora, com um partido para chamar de seu, ele já está articulando as bases da legenda para as futuras eleições municipais no Estado, em 2024, mas com o desafio de retomar o crescimento do PTB no Pará - que, assim como no resto do Brasil, vem encolhendo. Para quem não lembra, por muitos anos Márcio Miranda foi um dos principais nomes do antigo DEM, hoje União Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério Público do Pará instaurou procedimento para apurar o “maior churrasco de costela no fogo de chão do mundo”, feito pela prefeitura de Parauapebas, com 25 toneladas de carne supostamente distribuídas à população. Em postagem nas redes sociais, o prefeito Darci Lermen disse que o evento é parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas e Centro de Tradições Gaúchas Amigos da Tradição. O 4º promotor de Justiça Alan Pierre Rocha pediu informações. A gestão, diz o MPPA, respondeu só parcialmente aos documentos solicitados.

► Será votado hoje na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa) o Projeto de Emenda Constitucional, de autoria do deputado Dirceu Ten Caten (PT), que prevê a inclusão no ordenamento jurídico e institucional do Estado do Pará o bem-estar da Terra e de todos. A ideia é assegurar os direitos das demais espécies e elementos da Terra, em consonância com os princípios da precaução e prevenção do Direito Ambiental. Na justificativa, o deputado diz que a proposta se assemelha a experiências de sucesso de vários países: o Equador alterou sua constituição nacional, reconhecendo os “direitos da natureza”, e a Bolívia aprovou lei nacional, incluindo os “direitos da mãe terra”.

► A elaboração e a revisão de enunciados interpretativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o direito à saúde são temas de audiência pública organizada pelo Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O encontro, preparatório para a VI Jornada de Direito da Saúde, será realizado hoje, às 8h30, no auditório Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, no prédio-sede do Judiciário, na Almirante Barroso.

► O trabalho da marca Natura no Pará, onde possui sua principal cadeia produtiva sustentável, foi reconhecido pela eficiência na gestão de riscos climáticos e emissões dos gases de efeito estufa em dois levantamentos divulgados pelo CDP, o Carbon Disclosure Project. O CDP é uma das mais respeitadas organizações internacionais na área, e atua há 22 anos na compilação e análise de dados relacionados à mitigação das mudanças climáticas.