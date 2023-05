Desabamento: Corpo de Bombeiros diz que edifício Cristo Rei não corre risco de desabamento total

Em entrevista ao jornal O Liberal nesta segunda-feira, 15, o coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBPA), Jaime Oliveira, afirmou que o edifício Cristo Rei, alvo do desabamento de 13 sacadas no último sábado, 13, não corre risco de desmoronamento e até mesmo pode, um dia, voltar a ser habitado, com novas sacadas construídas.

A fala do militar ocorreu durante entrevista por ocasição do trabalho do CBMPA de retirada dos entulhos das sacadas desmoronadas na manhã desta segunda-feira, na rua Mundurucus, bairro da Cremação, em Belém. O oficial afirmou que o órgão, juntamento com a Polícia Científica do Pará (PCP) vem realizando uma análise minunciosa da estrutura do prédio para entender as causas do desabamento e avaliar a possibilidade de uso do espaço novamente. No momento, o edifício segue interditado.

O coronel já havia adiantado que uma das linhas de investigação é que o projeto do edifício não incluía, inicialmente, a construção de sacadas. Não se sabe se houve um novo cálculo estrutural por ocasião da construção das sacadas, feitas na etapa de execução do projeto. No entanto, o resto da estrutura do edifícil não apresentaria risco de novos desabamentos, avalia Oliveira.

"Esse prédio pode voltar a ser ocupado um dia, desde que seja resolvido esse problema. Podem até ser feitas novas sacadas, basta fazer mudanças nesses pilares para que eles sustentem, de forma correta, as sacadas", diz o militar.

O bombeiro também descarta a hipótese, inicialmente levantada no dia do desabamento, de que havia uma obra sendo feita na sacada da cobertura do edifício. Ele diz que, na verdade, apenas uma lona estava sendo colocada na área para protegê-la de infiltrações decorrentes da presença de duas piscinas lá em cima. As piscinas já fariam parte do projeto do prédio desde o começo.