Desabamento: projeto inicial do prédio não incluía sacadas, investiga o Corpo de Bombeiros

Durante os trabalhos de remoção do entulho em frente ao edifício Cristo Rei, onde aconteceu a queda de 13 sacadas, no último sábado, 13, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou, em entrevista, que as sacadas do prédio não estariam no projeto inicial da edificação. A falta de um cálculo estrutural para construí-las também explicaria o desabamento, mas a hipótese ainda está sob investigação.

A informação foi repassada pelo coronel do CBMPA, Jaime Oliveira, que diz que iniciou um processo de investigação sobre o histórico do prédio para compreender melhor o que pode ter acontecido.

"Foi dada entrada do projeto de construção do prédio em 1987 e em 1988 ele foi inaugurado. Ou seja, tem 35 anos de construído. Durante um serviço de investigação com moradores antigos e um deles falou que, na concepção do projeto do prédio, não existiam sacadas, mas quando começou a execução do projeto, colocaram as sacadas", conta o coronel.

Segundo o militar, esta informação pode ser crucial para compreender o desabamento sequencial das 13 sacadas no último sábado, já que a construção das estruturas sem um novo cálculo estrutural colocaria em risco a sustentação desses espaços ao longo do tempo.

"A gente não sabe se foi feito um re-cálculo estrutural ou não. Uma coisa é o cálculo estrutural de um prédio sem sacada, outra coisa é eu colocar sacada sem ter feito um novo cálculo para avaliar essa nova situação", comenta o coronel.

A situação deve ser investigada pelo Corpo de Bombeiros junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA). A redação integrada de O Liberal também aciona o Crea para apurar mais informações.