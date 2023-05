Desabamento: Bombeiros apontam possível falha no projeto e execução das sacadas do Cristo Rei

O desabamento das 13 sacadas do edifício residencial Cristo Rei, no último sábado, 13, na Cremação, em Belém, pode ter sido resultado de falha no projeto e execução das estruturas, aponta o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), nesta segunda-feira, 15. A hipótese está sendo avaliada após o início da perícia que está sendo feita em conjunto com a Polícia Científica do Pará (PCP).

O coronel do CBMPA, Jaime Oliveira, conta que, após a análise inicial, feita ao longo de sábado, 13, e domingo, 14, já é considerado que houve erro na construção da sacada de cobertura do edifício, o que sugere que a mesma falha possa ter sido replicada em todas as outras sacadas.

"O prédio está sem condições de funcionamento. Uma das hipóteses que trabalhamos agora é falha de execução, tanto na concepção do projeto quanto na execução do projeto da sacada da cobertura. Se houve falha na execução de uma das sacadas, as outras também podem estar correndo risco. Por isso que vai ser solicitada até a demolição das outras sacadas que permaneceram no prédio".

O laudo técnico do CBMPA junto com a PCP está previsto para ser publicado daqui a 10 dias.

VEJA MAIS