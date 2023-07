Sobe para nove o número de mortos em desabamento no Janga em Recife

Um bloco do prédio de quatro andares desabou completamente e o outro parcialmente, na manhã da última sexta-feira, 7, no Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O colapso da estrutura ocorreu por volta das 6h10. O Corpo de Bombeiros confirmou mais uma morte no desabamento durante esta manhã. Segundo a corporação, a vítima era uma mulher trans e foi identificada pela família.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, às 6h35, e conta com a ajuda do Samu, da Defesa Civil e de vários voluntários que auxiliam nas buscas. A edificação já havia sido condenada pela Defesa Civil do município.

