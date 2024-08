Vídeo: Teto de igreja desaba e deixa ao menos dois mortos em Pernambuco

Parte do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Recide (PE), desabou na tarde desta sexta-feira (30/8). Os primeiros relatos dizem que fieis que estavam no local foram atingidos.

O corpo de bombeiros e o Samu informaram que equipes já estão trabalhando no local.

Segundo o governo do estado, ao menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas.

A vice-governadora de Pernambuco informou nas redes sociais que estava seguindo para o local “Acabei de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. A nossa equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar já estão no local. Estou indo agora ao Morro para acompanhar de perto os desdobramentos dessa tragédia.”

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)