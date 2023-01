Teatro Amazonas é eleito como ‘monumento mais bonito do Brasil’ por pesquisa internacional

O Teatro Amazonas, um dos maiores símbolos arquitetônicos de Manaus (AM), foi eleito como o monumento histórico “mais bonito do Brasil”. A constatação surgiu por meio de uma pesquisa online feita pelo site Angi, que analisou 132 países, entre eles o Brasil, e a partir de comentários positivos em um site de viagens relacionado ao turismo local, “concedeu” o título para o teatro amazonense, por ter sido mais vezes associado ao adjetivo “bonito” . As informações são do portal D24am.

Tombado como patrimônio histórico nacional, o teatro reserva uma arquitetura e decoração original de 126 anos. Ele integra o conjunto de espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O espaço já recebeu a realização de grandes eventos como o Festival Amazonas de Ópera, Festival de Jazz, Dança e Teatro.

Para a diretora do teatro, Sigrid Cetraro, o novo “título” é um motivo de orgulho para a população amazonense, o que deve gerar ainda mais procura turística pelo estado.

“[...] É motivo de orgulho para a população e para todos que contribuem para o funcionamento e preservação desse patrimônio, que agora, além de destaque entre os mais bonitos do mundo, é popularmente eleito o mais bonito do Brasil por uma pesquisa internacional”, afirmou.