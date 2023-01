Morre quinta vítima de explosão em clube de tiros de Manaus

Após uma explosão em um clube de tiros de Manaus neste domingo (15), o homem que sobreviveu ao acidente morreu na manhã desta segunda-feira (16), em um hospital. Outras quatro pessoas morreram na hora. As informações são do G1.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) diz que a vítima teve 90% do corpo queimado e passou, ainda no domingo, por cirurgia de emergência e estava sob os cuidados da equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital 28 de Agosto.

Explosão

As autoridades ainda estão apurando as causas do acidente, segundo o governo estadual, que diz que somente o laudo da perícia indicará o que causou a explosão. O clube fica localizado na Avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo os bombeiros, a explosão ocorreu na área em que eram realizados os treinamentos de tiro, no clube. A corporação informou, ainda, que os quatro mortos tiveram os corpos carbonizados.

O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus confirmou que o casal dono do estabelecimento e dois funcionários morreram durante a explosão. Nardier Pinheiro de Araújo e a esposa Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, eram proprietários do clube de tiros. Os funcionários foram identificados como Dangelo da Silva e Silva e Francisco Torres e Silva.