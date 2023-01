Explosão em clube de tiro deixa quatro mortos e um ferido em Manaus

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após uma explosão ocorrida na manhã deste domingo (15) em um clube de tiro, localizado na avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. As informações são do G1.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente teria ocorrido por volta das 9h, mas o tenente-coronel Falcão, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), informou que as equipes foram acionadas por volta das 8h.

As equipes da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram as primeiras a chegar ao local e se depararam com uma pessoa ferida na frente do clube. O Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) encaminhou as demais vítimas ao Hospital 28 de Agosto. O Instituto Médico Legal (IML) também acompanha a ocorrência.

Até o momento, as causas da explosão ainda são desconhecidas e só devem ser apontadas após uma perícia.